"Ъ": РЖД увеличили скидку на транзитные перевозки угля из Казахстана в Прибалтику и Польшу

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" увеличило скидку до 60% на транзитные перевозки угля из Казахстана в порты Прибалтики и в Польшу, а также на возврат порожних вагонов этими маршрутами, сообщает "Коммерсантъ".

Изначальная скидка в размере 50% действовала с конца 2018 года, уточняется в сообщении.

Она была дана казахстанской стороне с целью разгрузить дальневосточное направление, увеличив при этом привлекательность западного маршрута. Планировалось, что туда (на Запад) поедут дополнительные 600-700 тыс. т казахстанского угля. Однако с апреля конъюнктура европейских рынков угля начала ухудшаться, в связи с чем РЖД сначала предоставили скидку российским угольщикам, а теперь повысили скидку для Казахстана.

Как пояснили в РЖД, увеличение скидки "направлено на повышение конкурентоспособности российских железных дорог и привлечение дополнительного объема груза", пишет "Ъ".

По мнению аналитиков, увеличение скидки также может быть обусловлено желанием России компенсировать Казахстану потери от ограничения транзита угля на Украину. Ранее ТАСС сообщал, что ежемесячные потери Казахстана, в результате фактического квотирования транзитных поставок, предварительно оцениваются в $11 млн.