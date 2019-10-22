МИД Китая не стал комментировать запрос в ВТО о введении санкций против США на $2,4 млрд

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник на регулярном брифинге не стала комментировать запрос властей Китая к Всемирной торговой организации (ВТО) о введении ответных мер против США на сумму $2,4 млрд.

"Этот вопрос вам необходимо направить компетентным ведомствам", - сказала дипломат в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Согласно опубликованному в понедельник официальному письму представительства Китая при ВТО, КНР добивается введения ответных мер в отношении США на сумму $2,4 млрд в год за несоответствие правилам этой организации пошлин, введенных Соединенными Штатами в 2007-2012 годах. Ожидается, что просьба Китая будет рассмотрена Органом по разрешению споров (ОРС) ВТО 28 октября.

Апелляционный орган ВТО ранее рассмотрел спор между Китаем и США об американских пошлинах на ряд китайских товаров, введенных в 2007-2012 годах и 16 июля этого года вынес решение в пользу КНР. Инстанция рекомендовала ОРС предложить США привести свои действия в соответствие с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам. Таким образом, Апелляционный орган поддержал выводы третейской группы, которая ранее рассмотрела данный вопрос.

В мае 2016 года Китай инициировал спор с США по пошлинам. Соединенные Штаты мотивировали тогда свою позицию тем, что речь идет о продукции государственных предприятий КНР, и поэтому цена может быть "искаженной", то есть не отражать реальных затрат на производство. Речь шла о таких товарах, как стальные слитки, листовая нержавеющая сталь, горячекатаная сталь и поликристаллический кремний. Однако третейская группа в своем решении 21 марта 2018 года по ключевым пунктам признала обоснованной позицию Китая. В конце апреля того же года США подали апелляцию на решение третейской группы, однако Апелляционный орган признал в итоге правоту Китая.