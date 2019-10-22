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Саммит Россия – Африка

Делегация Мали в преддверии саммита Россия - Африка пригласила в страну инвесторов из РФ

В Мали можно зарегистрировать компанию за 72 часа и репатриировать 100% прибыли

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Мали призывает российский бизнес инвестировать в страну. Об этом говорится в видеообращении, переданном ТАСС администрацией президента Мали в преддверии саммита Россия - Африка.

"В Мали вы можете зарегистрировать компанию за 72 часа. Репатриировать 100% прибыли. Инвестировать со 100% иностранного капитала. Так что смело начинайте бизнес. Станьте одним из первых. Используйте потенциал Мали", - отмечается в видеообращении на русском языке.

В нем также говорится о быстром росте экономики страны - в среднем 5% в год на протяжении 10 лет, наличии в стране конкурентной правовой и нормативной среды и удачном географическом расположении в Западной Африке.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы крупные африканские интеграционные объединения и организации. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
МалиРоссияСаммит Россия – Африка
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