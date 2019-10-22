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Газовый конфликт России и Украины

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

В ходе переговоров стороны обсудили методику тарифообразования при транспортировке газа, а также подписание соглашения о взаимодействии между операторами газотранспортных систем Украины и РФ

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

"Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года. Встреча состоялась в понедельник в Брюсселе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили подписание соглашения о взаимодействии между операторами газотранспортных систем (ГТС) Украины и России, а также методику тарифообразования при транспортировке газа и прогресс Украины в создании независимого оператора ГТС.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил в Брюсселе, что следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдет 28 октября. В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что необходимо понять статус развития тех договоренностей, которые были достигнуты на последней трехсторонней встрече 19 сентября, и посмотреть, насколько Украина продвинется по имплементации европейского законодательства.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый "черный день" "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныШефчович, Марош
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