Производство муки на Алтае упало за последние пять лет на 28,5% - с 1,4 до 1 млн тонн

БАРНАУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Производство муки в Алтайском крае за последние пять лет сократилось на 28,5% - с 1,4 млн тонн до 1 млн тонн. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, генеральный директор АО "Мельник", крупного перерабатывающего предприятия в Алтайском крае, Александр Бедарев.

"Еще пять лет назад переработчики Алтая, забирая зерно у крестьянина, наполняли его хорошей добавленной стоимостью и продвигали эту продукцию в другие регионы России, и достигли объема производства 1,4 млн тонн. К сожалению, за пять лет падение было достаточно крутое, и на сегодня производится и продается только 1 млн тонн муки", - сказал он.

По словам Бедарева, это произошло из-за высокого роста железнодорожных тарифов и их слабой дифференциации. Он отметил, что при больших расстояниях в РФ, при перевозке продукта из Сибирского федерального округа (СФО), в частности с Алтая, железнодорожная составляющая может составлять до 30%, что сказывается и на прибыли, и на доходности. Бедарев отметил, что переработчики неоднократно обращались по этому вопросу к властям, были отдельные преференции в виде субсидий и компенсаций, но этого было недостаточно.

"Почему на Алтае низкая зарплата - мы не можем больше платить. Необходимы высокодифференцированные железнодорожные тарифы, снижение "платоновских" мер по автоперевозкам. Районный коэффициент у нас 15%, я хочу, чтобы государство его компенсировало. Эти 15% ложатся на пенсионные отчисления, страховые выплаты, которые также платят работодатели", - пояснил Бедарев.

Он также отметил, что стоимость одного килограмма зерна III класса в Алтайском крае достигла 11 рублей - в прошлом году в это время она составляла 9,5 рублей, рост составил 15,7%. Бедарев подчеркнул, что это хорошая цена для производителей зерна, и в перспективе она может дать рост цен и на муку, которая стоит сегодня 16,5 рублей за килограмм.

Посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составила 5,3 млн га, что выше показателей прошлого года на 130 тыс. га. Регион обладает самой большой пашней в России - более 6,5 млн га. Средняя урожайность зерновых в сезоне 2018 года - около 16 центнеров с гектара, всего собрано 5,3 млн тонн урожая, уборочная 2019 года на финальной стадии.