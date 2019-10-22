В Минэнерго назвали подготовку к трехсторонним консультациям по газу конструктивной

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский провел встречу старших должностных лиц трехсторонних консультаций в формате Российская Федерация - Европейский Союз - Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года. Об этом говорится в сообщении российского министерства.

"По итогам встречи ее участники отметили конструктивность и предметность прошедшей встречи в рамках подготовки к трехсторонним консультациям в Брюсселе, запланированным на 28 октября 2019 года", - отмечается в сообщении.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил в Брюсселе, что следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдет 28 октября. В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" отмечал, что необходимо понять статус развития тех договоренностей, которые были достигнуты на последней трехсторонней встрече 19 сентября, и посмотреть, насколько Украина продвинется по имплементации европейского законодательства.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый "черный день" "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.