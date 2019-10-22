Эксперт: США мешают газовым отношениям Украины и РФ, чтобы поставлять свой газ в Европу

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. США препятствуют газовому сотрудничеству Украины и России, поскольку заинтересованы в поставках собственного сжиженного газа в Европу. Такое мнение высказал политический аналитик Алексей Калиниченко.

"Пока американцы хотят поставлять свой сжиженный природный газ на европейский рынок, естественно, они будут тормозить всяческими способами развитие отношений на газовом поприще между Россией и Украиной", - сказал он во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

В связи с этим он упрекнул новое украинское руководство в том, что оно, повторяя ошибки прежней власти, ставит Украину в зависимость от Запада. "Я вижу зависимость действий что предыдущей власти, что этой власти от сторонних игроков. В первую очередь, мы опять очень серьезно зависим от ситуации, которая складывается на североамериканском континенте", - сказал эксперт.

Калиниченко считает, что Киеву необходимо обратить внимание на предложение Москвы о скидке на российский газ в размере 20-25%. При этом он выразил недоумение нежеланием украинской стороны использовать эту возможность и связи главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука для улучшения "газовых" отношений между Украиной и РФ. По словам эксперта, политика офиса президента "отмечена абсолютной зависимостью от сторонних игроков".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в новом контракте при прямых поставках газа Украине цена может быть снижена на 20% при выполнении нескольких условий. Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.