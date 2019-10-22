Россиян предупредили о росте цен на гречку в ноябре

Рост отпускных цен в октябре составил от 5% до 30%, рассказал собеседник агентства. Он вызван сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства прошлых лет и, как следствие, снижением объема производства в этом сезоне. Так, в 2018-2019 сельхозгоду производство гречневой крупы сократилось до 467 тыс. тонн против 506 тыс. тонн годом ранее.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Поставщики начали уведомлять российских ретейлеров о необходимости увеличения закупочных цен на гречневую крупу. На розничных ценах это может отразиться в ноябре 2019 - январе 2020 года, сообщил ТАСС исполнительный директор Руспродсоюза, объединяющего крупных производителей, Дмитрий Востриков.

"В рознице цены пока демонстрируют незначительную тенденцию к росту. С сентября по октябрь цена на гречневую крупу увеличилась с 49 до 53 рублей за 1 кг. Однако с учетом оптовой динамики предпосылки к более существенному росту все же есть. Рост цен на полке с учетом достаточно длительного процесса согласования изменения цен мы можем наблюдать в ноябре - январе", - прогнозирует Востриков.

В пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что дефицита гречки в российской рознице на фоне снижения урожая этой крупы не ожидается.

"По имеющейся информации, ряд федеральных сетей, входящих в АКОРТ, получали информацию о повышении цен на гречневую крупу. При этом объема урожая 2019 года достаточно для внутреннего потребления, и дефицита гречки не ожидается", - сообщили в АКОРТ.

Кроме того, рынок имеет "резерв" в виде импорта гречихи из Китая, добавил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

Ретейлеры пока ведут переговоры с поставщиками, которые заявили о необходимости увеличения закупочных цен, сообщили ТАСС представители X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Ленты" и "Ашана". При этом диапазон по росту цен, который предлагают поставщики, достаточно широкий, отмечают торговые сети. "Лента" получила уведомления от поставщиков о повышении закупочных цен в пределах 30%, "Ашан" - 20-25%.

Итоговое решение и, соответственно, влияние на розничную цену зависит от экономической обоснованности изменения стоимости у каждого партнера, отметили в X5. При этом ретейлеры стараются "максимально смягчить влияние повышения закупочной цены на цену на полке", отметили в пресс-службе "Ашана".

На данный момент средняя оптовая цена 1 кг гречневой крупы первого сорта (сырье) составляет около 43 рублей, тогда как в сентябре она находилась на уровне 27 рублей, а в октябре 2018 года - 18-19 рублей за килограмм, отметил Востриков. По его словам, ни торговые сети, ни производители не заинтересованы в повышении цен. При этом сдерживающим фактором роста остается низкая покупательная способность населения, подчеркнул он.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ретейлеры начали получать уведомления от поставщиков о необходимости увеличения закупочных цен на гречку.