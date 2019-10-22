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Орешкин заявил, что инфляция по итогам 2019 года будет "гораздо ниже" прогноза МЭР в 3,8%

Глава Минэкономразвития отметил, что остальные прогнозы на 2019 год министерство пока не видит причин менять

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года будет гораздо ниже прогноза Минэкономразвития в 3,8%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Единственное, о чем мы говорили, то, что мы точно видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза. Мы уже опустились ниже отметки в 3,8%, мы видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования", - сказал министр.

"Пока у нас все [остальные] прогнозы на 2019 год мы не видим причин менять. Квартальные показатели всегда носят волатильный характер. Мы пока придерживаемся тех цифр, которые у нас заложены", - сказал он, отвечая на вопрос, не будет ли министерство корректировать годовой прогноз по реальным располагаемым доходам населения в связи с их сильным ростом в третьем квартале.

Росстат 17 октября сообщил, что за III квартал 2019 года реальные располагаемые доходы россиян, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь - сентябрь этот показатель увеличился на 0,2% в годовом выражении. В то же время Минэкономразвития ранее понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения в текущем году до 0,1% с 1%.

Официальный прогноз министерства по уровню инфляции на текущий год составляет 3,8%, инфляция в 2020 году сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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