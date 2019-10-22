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Платформу для ускорения коммерциализации научных разработок могут внедрить к 2022 году

Ее планируют сделать бесплатной и для ученых, и для бизнесменов
Первый заместитель министра науки и высшего образования Григорий Трубников Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Первый заместитель министра науки и высшего образования Григорий Трубников
© Станислав Красильников/ТАСС

СКОЛКОВО, 22 октября. /ТАСС/. Цифровая платформа совместных исследований (ЦПСИ), которая объединит информационные системы институтов развития, может быть запущена к 2022 году. Об этом рассказал первый заместитель министра науки и высшего образования Григорий Трубников на одной из сессий форума "Открытые инновации", который проходит в "Сколково".

"Хотелось бы, чтобы появилась не новая база данных или новая информационная система, а такая "шина", через которую с помощью определенного интерфейса общались бы и взаимодействовали все уже созданные, думаю, их несколько десятков, информационные системы - государственные, отраслевые и так далее. [Платформа] абсолютно точно будет носить межведомственный характер. Надеюсь, что в 2021-2022 годах мы уже будем ей пользоваться", - сказал Трубников

"Для бизнеса нужно одно окно входа. В случае, если бизнесу, индустрии удается сформулировать задачу или заказ на создание технологии, можно было бы создавать виртуальную команду исходя из имеющихся компетенций, которая могла бы реализовать эту технологию по заказу индустрии. И наоборот, когда бы объединялись коллективы и предлагали бы продукт для индустрии", - пояснил Трубников.

Единая цифровая платформа научного и научно-технического взаимодействия, организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе, в том числе с зарубежными учеными (ЦПСИ) создается в рамках федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" (входит в нацпроект "Наука"). Подведомственные Минобрнауки РФ организации начали разрабатывать ее в 2019 году. Ожидается, что она позволит сделать результаты фундаментальных исследований институтов и научных центров открытыми для индустрии и наукоемкой экономики, что ускорит коммерциализацию научных разработок. ЦПСИ, по словам Трубникова, будет открытым государственным ресурсом, доступ к которому компании и исследователи получат бесплатно.

VIII Международный форум "Открытые инновации" проходит в "Сколково" 21-23 октября. Его тема - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Программа включает более 150 деловых сессий с участием экспертов из почти ста стран. Соорганизаторы форума - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

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