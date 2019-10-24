Курс на качество: "Металлоинвест" объявил о планах по развитию производства

В состав "Металлоинвеста" входят крупные предприятия, владеющие лицензиями на разработку месторождений железной руды Курской магнитной аномалии - Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты (ГОК), а также металлургические предприятия: Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), "Уральская сталь" и компания по вторичной переработке металла "УралМетКом".

"Металлоинвест" ведет разработку месторождений с разведанными запасами железной руды в 14 млрд тонн (по международной классификации JORC), что при текущем уровне добычи гарантирует около 140 лет эксплуатационного периода.

На сегодняшний день "Металлоинвест" - главный в мире поставщик товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), сырья для производства высококачественной стали. Использование ГБЖ позволяет выплавлять сталь в электропечах, минуя самый "грязный" аглококсодоменный этап (производство кокса и чугуна), и делает металлургическое производство более экологичным в целом. По данным WSA, в 2018 году доля "Металлоинвеста" на мировом рынке товарного ГБЖ составила около 50%. "Металлоинвест" также занимает второе место по производству железорудных окатышей - сырья для выплавки стали, которое поставляется ведущим металлургическим компаниям России и мира.

Чтобы в полной мере реализовать потенциал ресурсной базы и упрочить свои позиции на рынке, "Металлоинвест" сделает ставку на повышение конкурентоспособности продукции. По словам Андрея Угарова, первого заместителя генерального директора и директора по производству УК "Металлоинвест", цель компании - "совершить технологической рывок" и сделать комбинаты "мировыми лидерами по качеству окатышей и ГБЖ".

На реализацию этого плана до конца 2024 года "Металлоинвест" планирует потратить около 64 млрд рублей. Проект позволит решить сразу несколько задач: улучшить качество продукции, увеличить объем производства, повысить операционную эффективность и снизить влияние производства на окружающую среду.

"На всех комбинатах "Металлоинвеста" реализуются стратегические комплексные программы развития, нацеленные на улучшение качества продукции, эффективное и рациональное недропользование, повышение клиентоориентированности и сокращение воздействия на окружающую среду, - отмечает директор по инвестициям УК "Металлоинвест" Наталья Грызанова. - Инвестиционные проекты Лебединского и Михайловского ГОКов позволят укрепить лидерство компании в производстве ГБЖ и железорудной продукции".