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Курс на качество: "Металлоинвест" объявил о планах по развитию производства

Холдинг "Металлоинвест", ведущий российский производитель и поставщик железорудной продукции, раскрыл стратегию развития горнодобывающих активов до 2025 года. Программа, нацеленная на повышение качества продукции и снижение нагрузки на окружающую среду, оценивается в 64 млрд рублей
Описание
© Пресс-служба "Металлоинвест"

В состав "Металлоинвеста" входят крупные предприятия, владеющие лицензиями на разработку месторождений железной руды Курской магнитной аномалии - Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты (ГОК), а также металлургические предприятия: Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), "Уральская сталь" и компания по вторичной переработке металла "УралМетКом".

"Металлоинвест" ведет разработку месторождений с разведанными запасами железной руды в 14 млрд тонн (по международной классификации JORC), что при текущем уровне добычи гарантирует около 140 лет эксплуатационного периода.

На сегодняшний день "Металлоинвест" - главный в мире поставщик товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), сырья для производства высококачественной стали. Использование ГБЖ позволяет выплавлять сталь в электропечах, минуя самый "грязный" аглококсодоменный этап (производство кокса и чугуна), и делает металлургическое производство более экологичным в целом. По данным WSA, в 2018 году доля "Металлоинвеста" на мировом рынке товарного ГБЖ составила около 50%. "Металлоинвест" также занимает второе место по производству железорудных окатышей - сырья для выплавки стали, которое поставляется ведущим металлургическим компаниям России и мира.

Чтобы в полной мере реализовать потенциал ресурсной базы и упрочить свои позиции на рынке, "Металлоинвест" сделает ставку на повышение конкурентоспособности продукции. По словам Андрея Угарова, первого заместителя генерального директора и директора по производству УК "Металлоинвест", цель компании - "совершить технологической рывок" и сделать комбинаты "мировыми лидерами по качеству окатышей и ГБЖ".

На реализацию этого плана до конца 2024 года "Металлоинвест" планирует потратить около 64 млрд рублей. Проект позволит решить сразу несколько задач: улучшить качество продукции, увеличить объем производства, повысить операционную эффективность и снизить влияние производства на окружающую среду.

"На всех комбинатах "Металлоинвеста" реализуются стратегические комплексные программы развития, нацеленные на улучшение качества продукции, эффективное и рациональное недропользование, повышение клиентоориентированности и сокращение воздействия на окружающую среду, - отмечает директор по инвестициям УК "Металлоинвест" Наталья Грызанова. - Инвестиционные проекты Лебединского и Михайловского ГОКов позволят укрепить лидерство компании в производстве ГБЖ и железорудной продукции".

Описание
© Пресс-служба "Металлоинвест"

Большие изменения ждут Лебединский ГОК. На комбинате будет построен конвейерный комплекс по транспортировке железной руды - циклично-поточная технология (ЦПТ) - производительностью 55 млн тонн в год. ЦПТ позволит сократить себестоимость производства железорудного концентрата и расконсервировать запасы северного борта карьера.

Транспортная система комбината станет более компактной: количество перегрузочных пунктов уменьшится на восемь единиц, будут ликвидированы три транспортировочных железнодорожных станции, а протяженность железнодорожных путей сократится на семь километров. К 2025 году для полноценного обслуживания добычи руды в карьере Лебединского ГОКа понадобится на 27 экскаваторов и на 35 электровозов меньше, что позволит снизить издержки.

В звеньях производственной цепочки Лебединского ГОКа - концентрат-окатыши-ГБЖ - также планируются значительные улучшения. На фабрике окомкования будут модернизированы обжиговые машины. В результате увеличится производство окатышей, снизятся расход газа и электроэнергии, а также - за счет установки электрофильтров - экологическая нагрузка. Обновленные установки металлизации смогут производить ГБЖ с более высоким содержанием железа и углерода. Это должно сделать окатыши и ГБЖ Лебединского ГОКа продукцией с характеристиками на уровне лучших мировых аналогов.

Описание
© Пресс-служба "Металлоинвест"

Не менее масштабные работы запланированы и на Михайловском ГОКе. В карьере к 2024 году построят дробильно-конвейерный комплекс (ДКК). В целом, перед Михайловским ГОКом поставлены те же задачи, что и перед Лебединским: повышение качества концентрата и окатышей и снижение нагрузки на окружающую среду.

Важное нововведение на комбинате - внедрение тонкого грохочения на четырех секциях обогатительной фабрики по производству концентрата - сырья для выпуска окатышей. Секции с тонким грохочением производят концентрат с повышенным содержанием железа и сниженным - диоксида кремния, что позволяет улучшать качественные характеристики окатышей. Кроме того, внедрение тонкого грохочения более чем на 20% снижает расход воды и электроэнергии.

Первый этап проекта завершился всего за год. В августе этого года начался второй этап - строительство нового корпуса дообогащения концентрата. Оборудование для комбината поставляет компания Derrick - один из мировых лидеров в производстве устройств тонкого грохочения. По планам, в 2022 году на Михайловском ГОКе будет производиться около 16,9 млн тонн высококачественного концентрата.

Строительство ДКК и нового корпуса дообогащения позволят вовлечь в переработку труднообогатимые руды с более высоким содержанием железа и снизить затраты на вскрышу.

На фабрике окомкования Михайловского ГОКа модернизируются обжиговые машины с целью повышения производительности, улучшения качества окатышей и расширения линейки производства высокоосновных окатышей.

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