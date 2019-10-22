Фракция "Единая Россия" поддержала принятие проекта бюджета на 2020 год в I чтении

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала принятие проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в первом чтении. Такое решение было принято на собрании фракции. Кроме того, "Единая Россия" поддержала разработанный комитетом по бюджету и налогам проект постановления по итогам принятия проекта бюджета в первом чтении.

По итогам собрания сформирована рабочая группа, которая займется вопросами изменения бюджетного законодательства.

В проекте постановления говорится, что Госдума может рекомендовать правительству совместно с депутатами комитета по бюджету и налогам до 1 декабря 2019 года подготовить предложения по внесению в бюджетное законодательство изменений, направленных на создание условий для доведения до субъектов РФ средств межбюджетных трансфертов до начала очередного финансового года. По итогам заключения соглашений по софинансированию из федерального бюджета расходных обязательств субъектов РФ кабмину рекомендовано направить в Госдуму информацию о финансовом обеспечении мероприятий отраслевых госпрограмм, реализация которых направлена на достижение целей госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Лидер фракции Сергей Неверов предложил включить в проект постановления Госдумы пункт о выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, касающийся поддержки субъектов РФ по обеспечению каретами скорой помощи, школьными автобусами и обновлению общественного транспорта. "Включить дополнительно в проект постановления помощь в обеспечении машинами скорой помощи, школьными автобусами, обновлении общественного транспорта в зависимости от бюджетной обеспеченности регионов", - сказал он.

Кроме того, в рамках поправок ко второму чтению бюджета правительству предлагается обеспечить между субъектами РФ распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, субсидий (за исключением распределяемых на конкурсной основе), субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением предоставляемых из резервных фондов президента и правительства и распределяемых на конкурсной основе, объемы которых обусловлены поступлением доходов федерального бюджета.

В проекте постановления кабмину также рекомендовано подготовить предложения по стимулированию реализации инвестиционных проектов в регионах, в том числе за счет снижения объема выполнения обязательств по погашению задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам.