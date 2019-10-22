Минсельхоз повысил прогноз по урожаю винограда до более чем 540 тыс. тонн

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минсельхоз повысил прогноз по урожаю винограда в России в 2019 году до более чем 540 тыс. тонн. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе акции, посвященной Дням российского вина.

"Урожай еще собираем, наши прогнозы по урожаю - более 540 тыс. тонн, это несколько больше, чем в прошлом году. 46 млн дал вина мы надеемся произвести", - сказала она.

Ранее в ходе агровыставки "Золотая осень" Лут сообщала, что урожай винограда в России может составить 540 тыс. тонн.

Замминистра добавила, что в России растет доля вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). "В этом году мы ожидаем производство на уровне 7 млн дал. Получается, что мы уже приближаемся к 20% от общего производства вина. Это очень хорошие темпы, и мы ожидаем, что такие темпы сохранятся", - отметила Лут.

Она также выразила надежду, что новая версия законопроекта о виноградарстве и виноделия будет принята Госдумой в первом чтении. По ее словам, документом вводится законодательная возможность отследить весь процесс производства от лозы до бутылки, а также в нем будут прописаны основные понятия в отрасли и возможности контроля над ней. В случае принятия законопроекта российские и импортные виноделы будут работать в равных условиях.

"Мы надеемся, что закон будет способствовать популяризации нашей продукции не только в России, но и за рубежом", - заключила Лут.

О законопроекте

Председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов 20 сентября на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что текущая версия законопроекта перестала отражать состояние отрасли и требует новой редакции. В связи с этим он предложил рассмотреть новую версию документа. 10 октября Госдума отклонила в третьем чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия.

В новость внесена правка (12:58 мск) - передается с уточнением прогноза урожая винограда по просьбе Минсельхоза, правильно - более 540 тыс. тонн