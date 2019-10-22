Песков заявил, что внеплановые проверки бизнеса в некоторых случаях оправданы

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Внеплановые проверки бизнеса в ряде случаев оправданы. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что число плановых проверок в последние годы сокращается, о чем регулярно докладывают главе государства Владимиру Путину.

"Что касается внеплановых проверок, то в некоторых областях есть тенденция к увеличению, но чаще всего это бывает из-за появляющихся обстоятельств. Вспомните страшные пожары, которые были, и наши противопожарные службы начинали более активно работать - и это оправдано, потому что мы теряли наших граждан в этих ужасных пожарах", - указал Песков.

Он заверил, что в части сокращения необоснованных проверок бизнеса принимается целый комплекс мер. Песков напомнил, в частности, об информационном ресурсе Корпорации МСП, АСИ и МЭР, который "обеспечивает полную транспарентность процесса проверок, сопоставление официальных и неофициальных данных".

"Поэтому меры принимаются, и мы надеемся, что в скором времени будет абсолютная прозрачность", - резюмировал он.