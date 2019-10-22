В России может появиться система гарантирования на рынке страхования жизни

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Банк России разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни, которая может заработать не ранее 2021 года. Система будет в целом строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Основные подходы концепции Банк России уже обсудил с Министерством финансов. В дальнейшем ЦБ планирует привлечь к дискуссии профессиональное и экспертное сообщество.

"Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1,4 млн рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется. Администратором системы гарантирования будет Агентство по страхованию вкладов", - отмечается в сообщении.

Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни.

Предполагается, что система гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к возможности формирования долгосрочных накоплений через страховые компании и обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь.