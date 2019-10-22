ЛИПЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области газифицируют отдаленные и малонаселенные деревни, сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, подводя итоги встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Наша цель - стопроцентная газификация. Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом", - сказал Артамонов, напомнив, что в настоящее время магистральное газоснабжение действует в 97% населенных пунктов области. Однако, по его словам, власти ставят перед собой цель довести этот показатель до 100%. Для этого специалисты регионального управления энергетики и тарифов составляют список населенных пунктов, где нет газа. "Это села и деревни, которые состоят всего из нескольких домовладений", - заметил глава администрации.

Среди ближайших планов по обеспечению газом Артамонов назвал строительство межпоселкового газопровода к деревне Никольское Краснинского района, расположенной почти на административной границе с Тульской областью. В деревне проживает всего 50 человек. "Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом", - отметил он.

В пресс-службе областной администрации ТАСС сообщили, что на встрече отдельно был поднят вопрос газификации площадок региональных экономических зон и развития сети газовых заправок. "На данный момент в области действует одна автомобильная газонаполнительная станция "Газпрома", расположенная в Липецке, компания планирует строительство еще одной заправки в Ельце", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь, глава региона пообещал, что ежегодно будет увеличиваться и парк коммунальной техники и транспорта, работающего на газомоторном топливе. Сегодня в Липецкой области частными и муниципальными компаниями эксплуатируется 171 автобус на газомоторном топливе, в том числе 50 из них закуплено в 2019 году.