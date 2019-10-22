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Дума разрешила вести административные расследования нарушений в области недропользования

Закон позволяет проводить расследование случаев пользования недрами без лицензии или нарушений условий лицензии и требований технических проектов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который позволит проводить административные расследования в случае нарушения правил недропользования.

Закон позволяет проводить расследование случаев пользования недрами без лицензии или нарушений условий лицензии и требований технических проектов.

Как отмечается в пояснительных материалах, необходимость принятия закона "обусловлена имеющейся в сложившихся правовых условиях возможностью для правонарушителя остаться безнаказанным за совершение административного правонарушения". В пояснительной записке авторы инициативы - депутаты Госдумы - указывают на то, что разработка недр без лицензии или с нарушениями может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность в зависимости от размера ущерба.

Уголовная ответственность наступает в том случае, если доход правонарушителя составил более 2,25 млн рублей. Однако в большинстве случаев уголовные дела прекращаются, "так как доказать объемы незаконно добытых общераспространенных полезных ископаемых, установить лиц, причастных к совершению правонарушения в рамках административного производства, практически невозможно". "Правонарушитель уходит от уголовной ответственности, а по причине неустановления лиц - и от административной, оставаясь полностью безнаказанным", - резюмируют разработчики.

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