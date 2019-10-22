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Новый собственник Орского вагонного завода намерен вдвое увеличить мощность предприятия

Также планируется увеличить штат с 1500 до 2000 человек

ОРЕНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Мощность Орского вагонного завода в Оренбургской области должна увеличиться до 600 вагонов в месяц к концу 2020 года вместо нынешних 300, сообщил во вторник генеральный директор ООО "Новая вагоноремонтная компания" Вадим Михальчук.

"Увеличение планового ремонта. Мы этой работой займемся здесь всерьез, и задача к концу 2020 года - выйти на объемы 500-600 вагонов в месяц, сейчас у нас 300-350. Дальше [планируем] развивать участок по капитальному ремонту колесных пар и запуск линии по чистовой обработке осей", - сказал Михальчук на встрече с губернатором региона Денисом Паслером. 

Мощности Орского вагонного завода после процедуры банкротства перешли в собственность ООО "Новая вагоноремонтная компания" в сентябре 2019 года и стали шестым предприятием федерального холдинга. За счет новой площадки фирма, занимающаяся ремонтом грузовых вагонов, намерена увеличить штат с 1500 до 2000 человек. В настоящее время инвесторы заняты поиском специалистов, способных запустить линию по чистовой обработке осей, которая была смонтирована на заводе в Орске прежним собственником, но восемь лет не работала.

На встрече с главой региона также обсуждались вопросы содействия местной администрации в оформлении аренды на участок земли и использовании железнодорожных путей предприятий-соседей. Паслер взял эти вопросы на контроль.

"Работа, которую мы вели последние полгода, принесла результаты. У завода новый собственник, способный вывести предприятие из кризиса, коллектив сохранен, производство работает, перспективы понятны. Рабочие места и наращивание производства - те вопросы, в которых я гарантирую содействие региона", - заявил Паслер.

"Новая вагоноремонтная компания" основана в 2008 году и представляет собой сеть частных вагоноремонтных депо в России. Все предприятия оснащены вагоноколесными мастерскими и пропарочными станциями. Компания ежемесячно ремонтирует более 1,7 тыс. грузовых вагонов.

Теги
РоссияОренбургская область
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