Медведев осмотрел в Сколково лаборатории научного центра ТМК и "Группы Синара"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел лаборатории научно-технического центра Трубной металлургической компании (ТМК) и "Группы Синара", расположенного на территории инновационного центра "Сколково". Премьер в сопровождении премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна осмотрел четыре лаборатории, в которых исследуются как новые образцы металла для труб, так и металл после эксплуатации труб для определения степени его коррозии.

Медведева сопровождали также заместитель председателя правительства Максим Акимов, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, председатель совета директоров ТМК, президент "Группы Синара" Дмитрий Пумпянский.

Перед посещением лаборатории председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент "Группы Синара" Дмитрий Пумпянский показал премьеру образцы особых высокопрочных труб, которые производит компания. "Мы поставляем более 50% труб для потребностей "Узбекнефтегаза", - сказал Пумпянский.

Первой лабораторией, которую продемонстрировали премьеру, стала лаборатория пробоподготовки. Пробоподготовка - это начальный этап перед исследованием металла. В лаборатории металл разрезают, шлифуют, полируют, в случае необходимости травят кислотами или электролитами. И передают в следующую лабораторию для исследования под микроскопом.

Следующей лабораторией, которую показали премьеру, стала лаборатория металлографии. Сюда образцы стали, сплавов никеля, хрома или титана приходят для первичного исследования микроструктуры и анализа твердости металла. Далее Медведев проследовал в лабораторию электронной микроскопии, в которой продолжается исследование образцов металла на сканирующем электронном микроскопе. В лаборатории физико-химических методов анализа, которую премьер осмотрел последней, определяют химический состав стали на двух спектрометрах. Также в лаборатории можно исследовать рентгеноструктурные характеристики труб.

По словам Пумпянского, общая стоимость оборудования в научном центре составляет 2,5 млрд рублей.