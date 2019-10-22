Володин: федеральные программы должны приоритетно работать для дотационных регионов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Федеральные программы должны приоритетно работать в отношении регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, многие из них не могут участвовать в реализации федеральных программ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании фракции "Единая Россия" с участием первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

Володин отметил, что разрыв в бюджетной обеспеченности регионов надо сокращать. "Еще два вопроса, которые мы обсуждали. Это вопрос сокращения разрыва между самыми бюджетообеспеченными регионами и регионами, малообеспеченными. Разрыв огромный, по вашим данным [Минфина], он составляет порядка семи раз, но как мы понимаем - это средний показатель. Нам с вами необходимо делать все, чтобы этот разрыв был сокращен", - обратился председатель Госдумы к первому вице-премьеру.

"Разрыв влияет на состояние в социальной сфере, на то, что многие регионы не могут участвовать в реализации федеральных программ. И в этой связи нам правильно было бы по ряду вопросов, чтобы федеральные программы приоритетно работали в отношении тех регионов, которые самостоятельно эти проблемы не могут решить", - предложил Володин.

От разрыва в бюджетной обеспеченности регионов проистекает неравенство в качестве медицинских услуг, образовательных услуг и коммунальном хозяйстве, подчеркнул председатель Госдумы. "У нас все эти программы есть, федеральные. Они опять-таки размываются, нет целеполагания. И было правильно нам взять и посмотреть набор этих программ, выделить регионы, которые менее обеспечены, и через эти программы подтянуть обеспечение в таких чувствительных сферах, о которых я уже сказал: детские автобусы - программа есть, скорые - программы есть, коммунальная техника - программы есть, общественный транспорт - есть. Целенаправленно их развернуть на оказание помощи именно регионам, где самая низкая бюджетная обеспеченность. Можем? Можем, но на деле все получается по-другому, и непонятно даже, какие формулы действуют", - сказал Володин.

Председатель Госдумы предложил вынести эти вопросы на обсуждение. "Думаю, что многое можно было поправить. Здесь речь идет как раз о координации всех мер", - заключил он.