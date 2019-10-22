Дума одобрила во II чтении санкции к финорганизациям за непротиводействие обороту оружия

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, вносящий поправки в ряд законов в связи с введением обязанностей для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в части соблюдения режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с руководителем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

В редакции первого чтения уточнялось наименование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по формированию требований к соблюдению правил внутреннего контроля, связанных с установлением режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (речь идет о Росфинмониторинге).

Ко второму чтению законопроект был дополнен санкциями для финансовых организаций, нарушающих нормы, предусмотренные законодательством о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения. Предусматривается, что неоднократное в течение одного года нарушение подобных норм либо соответствующих требований Банка России повлечет за собой приостановление действия лицензии субъекта страхового дела (а если такие факты имели место в течение года, когда лицензия субъекта страхового дела уже приостанавливалась по указанному основанию, лицензия может быть отозвана), аннулирование лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, аннулирования лицензии НПФ, аннулирование лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, обращение Банка России в суд с заявлением о ликвидации ломбарда или кредитного кооператива, а также исключение Банком России сведений о юрлице из госреестра микрофинансовых организаций.