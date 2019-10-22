Медведев призвал готовиться к переквалификации работников из-за роботизации

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал готовиться к "серьезной переквалификации людей" в связи с роботизацией труда.

"Понятно, что сейчас уже много роботов, в мире работает порядка 2,5 млн роботов. Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур", - сказал Медведев на пленарной сессии форума "Открытые инновации".

"Уровень занятости в этих странах высокий, но тем не менее мы все равно должны готовиться к серьезной переквалификации людей, - считает Медведев. - Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами". "Низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам", - добавил премьер.

По словам Медведева, люди должны обладать так называемыми мягкими навыками: креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы. "Это требует, в свою очередь, и изменения в системе образования", - считает он.

"База для этого, если говорить о России, достаточно неплохая, не зря крупные технологические компании, технологические гиганты, такие как Apple, Google, Huawei и некоторые другие борются за наших выпускников, которые будут определять лицо цифрового мира", - сказал премьер.

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