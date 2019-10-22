Чубайс: в инновационной экономике нужны "длинная воля" и умение находить растущие рынки

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Бизнесменов, достигших успеха в инновационных секторах экономики, объединяют две принципиальные вещи - "длинная воля" и умение найти быстрорастущий рынок на той стадии, когда никто в него не верит. Об этом сказал во вторник председатель правления УК "Роснано" и Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс, выступивший модератором сессии "Unicorn Era. Как создать компанию с капитализацией $1 млрд" на форуме "Открытые инновации" в Сколково.

В сессии, посвященной компаниям-единорогам (компании, показавшие взрывной рост и привлекшие инвестиции не менее $1 млрд), приняли участие управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий, президент OCSiAl Юрий Коропачинский, директор Института менеджмента инноваций ВШЭ Дан Медовников, основатель и директор по продукту JUUL Labs Джеймс Монзис, главный исполнительный директор компании Binance Чанпэн Чжао, руководитель направления исследований в сфере искусственного интеллекта MindMaze Мартин Чиупа.

"Подумал, слушая коллег, - казалось бы, совсем разные истории: криптовалюта, нанотрубки, искусственный интеллект - совсем из разных миров, разных стран, разных технологий, а, тем не менее, все это сегодня миллиардный бизнес. Объединяют всех, мне кажется, две принципиальные вещи <...> Эти люди сумели найти те сектора, где есть реальный рост. Это первое условие, но не последнее <...> Есть вторая вещь, гораздо более важная - личность", - сказал Чубайс, отвечая на вопрос студента о том, как ему реализовать свою бизнес-идею.

"Я абсолютно уверен в том, что каждый сидящий здесь может написать про себя душераздирающую драму. У каждого из них в эти годы в их бизнесе были ситуации полной катастрофы, когда все погибло, никаких шансов выбраться нет - деньги кончились, все разбегаются, с партнером конфликт <...> И тем не менее, они выбирались из этого. За каждым из сидящих здесь сложнейшая драматическая история воли, профессионализма и веры в свое дело", - продолжил Чубайс.

Обращаясь к задавшему вопрос молодому человеку, он посоветовал ему для достижения успеха "зубами вгрызаться, выбили зубы, значит, деснами вгрызаться, иначе ничего не получится в инновационной экономике".

Дал Чубайс и другой практический совет - не обращаться сразу за помощью к крупным брендам, а получить грант для начала стартапа. "Еще лет пять-семь назад не было о чем говорить, а сейчас в стране существует несколько серьезных центров, они реально в абсолютно прагматичном режиме занимаются раздачей грантов, в том числе "Сколково", - сказал он.

О форуме

VIII Международный форум "Открытые инновации" проходит в Сколково 21-23 октября. Соорганизаторы мероприятия - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.