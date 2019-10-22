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Премьер Белоруссии предложил построить высокоскоростную магистраль Москва - Минск - Берлин

Ранее белорусская сторона выражала заинтересованность в создании высокоскоростной магистрали Москва - Минск - Варшава

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас предложил довести высокоскоростную магистраль Москва - Минск, строительство которой сейчас обсуждается, до Берлина. С таким предложением он выступил во время посещения научно-технического центра ТМК и группы "Синара" вместе с коллегами из России и Узбекистана Дмитрием Медведевым и Абдуллой Ариповым.

Президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский рассказал гостям, что в центре будут в партнерстве с Siemens разрабатывать решения для высокоскоростных железных дорог, включая линии Санкт-Петербург - Москва или Москва - Казань.

"Москва - Минск <...> и на Берлин", - предложил направление Румас.

"До Минска-то точно возможно", - ответил Медведев, отметив, что сейчас в этом вопросе существует "бюрократическая" проблема.

Летом в Минтрансе РФ заявили, что Белоруссия заинтересована в создании высокоскоростной магистрали Москва - Минск - Варшава.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияУзбекистанРоссияАрипов, Абдулла НигматовичРумас, Сергей Николаевич
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