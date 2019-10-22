Омские аграрии в 2019 году увеличили посевы озимых культур в два раза

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Площадь посевов озимых зерновых культур выросла в 2019 году в Омской области с 11 до 22 тыс. га. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

В следующем году больший объем зерновых позволит получить более качественный урожай за счет сокращения сроков посевной кампании и сдвига уборки на более благоприятный с точки зрения погоды август.

"Площади посевов озимых культур у нас выросли на 100%. Если в прошлом году было посеяно 11 тыс. га, то в этом году - 22 тыс. га. Всего мы можем сеять 100-150 тыс. га и мы планируем усилить работу по озимым культурам, особенно с теми хозяйствами, которые попадают на позднюю уборку, в результате чего страдает урожай", - сказал Дрофа.

Он пояснил, что озимые культуры могут давать более 5 тонн высококачественного зерна с одного гектара.

"И посев производится в июле, а уборка - в августе. В результате яровые культуры сеются и убираются в более благоприятные сроки, что положительно сказывается на качестве урожая", - пояснил министр.

По его словам, озимые культуры очень зависят от погоды весной, а также от соблюдения технологии выращивания. "Весной иногда достаточно одной морозной ночи при сошедшем снеге, чтобы побеги погибли. И если технология не отлажена, то результата может и не быть. Есть ряд предприятий, которые собирают по 52-55 ц/га, а кто-то получает 15-20 и разочаровывается", - сказал Дрофа.

Как пояснил глава омского Минсельхоза, министерство заключило соглашение с Омский аграрным научным центром по технологическому сопровождению посадок озимых культур, чтобы получать хороший урожай. "Наука сегодня заинтересована, чтобы потенциал сортов раскрывался в полном объеме", - считает министр. Врио директора научного центра Максим Чекусов уточнил ТАСС, что такая работа ведется по всем сельскохозяйственным культурам и не только в Омской области. "У нас не просто реализация семян, но и технологическое сопровождение, чтобы аграрии получили результат", - добавил он.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна. В 2019 году омские аграрии собрали урожай более 3,2 млн тонн зерновых, из которых 76-77% - продовольственная пшеница.