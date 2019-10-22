Минфин поддержал создание системы гарантирования на рынке страхования жизни

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минфин РФ поддерживает разработанную Банком России концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни, которая может заработать не ранее 2021 года.

"Да, поддерживаем. Хорошая идея, хорошая история. Она нам очень нравится, и мы считаем, что это как бы собирает пазл", - сказал он.

Моисеев добавил, что пока не стоит вопрос об изменении обозначенной суммы в размере 1,4 млн рублей, потому что "это некий средний лимит, который везде установлен".

О концепции системы гарантирования на рынке страхования жизни

Система будет в целом строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений. Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1,4 млн рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Администратором системы гарантирования будет Агентство по страхованию вкладов.

Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни.

Предполагается, что система гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к возможности формирования долгосрочных накоплений через страховые компании и обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь. Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни.

Основные подходы концепции Банк России уже обсудил с Министерством финансов. В дальнейшем ЦБ планирует привлечь к дискуссии профессиональное и экспертное сообщество.