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Новую транспортную развязку у въезда в Майкоп построят к началу декабря

На эти цели выделено 750 млн рублей из федерального бюджета

МАЙКОП, 22 октября. /ТАСС/. Строительство новой транспортной развязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара завершится к началу декабря, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы Адыгеи.

"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал сегодня ход строительства новой транспортной развязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара, которая является начальным этапом второй очереди дороги в обход республиканской столицы. На сегодняшний день выполнены основные виды работ, строительство развязки идет с опережением графика. Планируется, что путепровод построят к началу декабря", - сказали в пресс-службе.

Развязка возводится по типу "клевер", на эти цели Адыгея получила 750 млн рублей из федерального бюджета.

Путепровод соединят с участком объездной трассы, который построили ранее. Первую очередь дороги длиной 9,4 км возвели по федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы". С помощью этого участка транспорт из Краснодара направили в горы через поселок Краснооктябрьский Майкопского района, без заезда в Майкоп.

"Вторая очередь объездной дороги протяженностью 10 км пойдет в сторону станицы Гиагинской, соединяя две трассы: федеральную Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск и региональную Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская. Для этого нужно построить 10,5 км, на эти цели потребуется 3,2 млрд рублей", - добавили в пресс-службе главы республики.

Необходимость дороги обусловлена возрастающим транспортным потоком, поскольку дорожная сеть через Майкоп является кратчайшим связующим звеном к ряду крупных городов ЮФО, туристскому кластеру и Черноморскому побережью. С введением в эксплуатацию моста через Керченский пролив произошло многократное увеличение транзитного потока через Майкоп, сообщили ТАСС в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики.

Теги
РоссияАдыгея
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