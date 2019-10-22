Перевалка нефти через морской порт Махачкалы за девять месяцев 2019 г. выросла в два раза

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) с января по октябрь 2019 года перевалил более 3,3 млн тонн нефти, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь предприятия - помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

"С начала года Махачкалинский морской торговый порт перевалил более 3 млн 600 тысяч тонн различных грузов. В общем объеме грузооборота значительно выросли показатели перевалки нефти. Так, с января по сегодняшний день через порт ее перекачено более 3 млн 300 тысяч тонн, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года", - сказал он.

По словам Абдулгамидова, на сегодня дагестанский порт по показателям роста грузооборота остается лидером среди 14 российских портов на Каспии. "На его долю приходится до 62% грузов от общего объема перевалки в российских портах Каспийского бассейна", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что ММТП на российском Каспии остается "ключевым посредником в торговых отношениях с Ираном".

"В прошлом году был побит абсолютный рекорд перевалки зерна за все постсоветское время. Около 400 тысяч тонн зерновых доставили корабли через Махачкалинский морской торговый порт в Иран. Расширяется номенклатура экспортных грузов. В этом году впервые в Иран отгрузили значительную партию подсолнечного масла", - добавил Абдулгамидов.

Глава Дагестана Владимир Васильев во время ежегодного послания парламенту республики 20 марта сообщил, что по итогам 2019 года объем перевалки нефти через порт с учетом перевалки нефти из Туркмении и Казахстана может достичь 3,5 млн т, что в 3,5 раза больше, чем в 2017 году.

Лидер по темпам роста

Порт Махачкалы по итогам 2018 года стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам роста грузооборота. В прошлом году здесь было зафиксировано почти двукратное увеличение грузооборота - перевалено около 2,5 млн т различных грузов, что составляет 51,5% от общего грузооборота всех российских портов Каспийского бассейна. Перевалка нефти в махачкалинском порту за 2018 год выросла в два раза и составила более 2 млн т.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.