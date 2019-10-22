Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Перевалка нефти через морской порт Махачкалы за девять месяцев 2019 г. выросла в два раза

По словам помощника гендиректора порта Алика Абдулгамидова, на сегодня дагестанский порт по показателям роста грузооборота остается лидером среди 14 российских портов на Каспии

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) с января по октябрь 2019 года перевалил более 3,3 млн тонн нефти, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь предприятия - помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

"С начала года Махачкалинский морской торговый порт перевалил более 3 млн 600 тысяч тонн различных грузов. В общем объеме грузооборота значительно выросли показатели перевалки нефти. Так, с января по сегодняшний день через порт ее перекачено более 3 млн 300 тысяч тонн, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года", - сказал он.

По словам Абдулгамидова, на сегодня дагестанский порт по показателям роста грузооборота остается лидером среди 14 российских портов на Каспии. "На его долю приходится до 62% грузов от общего объема перевалки в российских портах Каспийского бассейна", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что ММТП на российском Каспии остается "ключевым посредником в торговых отношениях с Ираном".

"В прошлом году был побит абсолютный рекорд перевалки зерна за все постсоветское время. Около 400 тысяч тонн зерновых доставили корабли через Махачкалинский морской торговый порт в Иран. Расширяется номенклатура экспортных грузов. В этом году впервые в Иран отгрузили значительную партию подсолнечного масла", - добавил Абдулгамидов.

Глава Дагестана Владимир Васильев во время ежегодного послания парламенту республики 20 марта сообщил, что по итогам 2019 года объем перевалки нефти через порт с учетом перевалки нефти из Туркмении и Казахстана может достичь 3,5 млн т, что в 3,5 раза больше, чем в 2017 году.

Лидер по темпам роста

Порт Махачкалы по итогам 2018 года стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам роста грузооборота. В прошлом году здесь было зафиксировано почти двукратное увеличение грузооборота - перевалено около 2,5 млн т различных грузов, что составляет 51,5% от общего грузооборота всех российских портов Каспийского бассейна. Перевалка нефти в махачкалинском порту за 2018 год выросла в два раза и составила более 2 млн т.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.

Теги
ИранРоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Власти КБР не видят риска невыполнения целей нацпроекта по безопасности дорог
До конца 2025 года в республике планируется привести в нормативное состояние около 85% дорог
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС