Медведев заявил, что в развитии цифровых технологий Россия пойдет своим путем

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в дискуссии о модели развития цифровых технологий в России напомнил слова Владимира Ленина о необходимости идти своим путем. Этот вопрос был затронут на пленарном заседании форума "Открытые инновации" в Сколково, в котором участвует глава правительства.

Комментируя выступление на форуме председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, рассказавшего о работе Евразийского экономического союза с Китаем по сближению цифровых стандартов, модератор заседания ученый Сколтеха Иван Оселедец уточнил: "То есть пока не понятно - в Европу или в Китай [идет движение на сближение]?". "Ни туда и ни туда", - ответил ему Саркисян.

"Как Ленин говорил, мы пойдем своим путем", - с улыбкой добавил Медведев.