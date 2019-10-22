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Медведев заявил, что в развитии цифровых технологий Россия пойдет своим путем

Премьер-министр в дискуссии о модели развития цифровых технологий в РФ напомнил слова Владимира Ленина

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в дискуссии о модели развития цифровых технологий в России напомнил слова Владимира Ленина о необходимости идти своим путем. Этот вопрос был затронут на пленарном заседании форума "Открытые инновации" в Сколково, в котором участвует глава правительства.

Комментируя выступление на форуме председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, рассказавшего о работе Евразийского экономического союза с Китаем по сближению цифровых стандартов, модератор заседания ученый Сколтеха Иван Оселедец уточнил: "То есть пока не понятно - в Европу или в Китай [идет движение на сближение]?". "Ни туда и ни туда", - ответил ему Саркисян.

"Как Ленин говорил, мы пойдем своим путем", - с улыбкой добавил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЛенин, Владимир Ильич
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