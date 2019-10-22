Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Игорь Плетнев назначен главным исполнительным директором группы компаний "Дикси"

С 2011 года по сентябрь 2019 года он работал в X5 Retail Group

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Игорь Плетнев станет главным исполнительным директором группы компаний "Дикси". Об этом говорится в сообщении компании.

"Основные усилия команды в ближайшее время будут направлены на сокращение операционных затрат, повышение клиентского сервиса, улучшение ассортимента и повышение доступности товаров в магазинах", - приводит пресс-служба компании слова Плетнева.

Плетнев обладает пятнадцатилетним опытом работы в розничном секторе. В период с 2011-го по сентябрь 2019 года он работал в X5 Retail Group на позициях директора по управлению филиалами и органическому развитию, операционного директора торговой сети "Пятерочка", директора по развитию торговой сети "Пятерочка", а также директора по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group.

В сообщении отмечается, что Х5 Retail Group и Плетнев отдельным соглашением урегулировали назначение Плетнева на позицию топ-менеджера в ГК "Дикси", поскольку он ранее взял на себя обязательство в течение шести месяцев после увольнения из Х5 не выходить на работу в компании-конкуренте. Детали соглашения сторонами не раскрываются.

18 сентября 2019 года сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" завершили сделку по слиянию. Как сообщил тогда владелец сети "Красное и белое" Сергей Студенников, выручка объединенной компании по итогам 2019 года может достичь 800 млрд рублей. Таким образом, ретейлер станет третьим по обороту в России после X5 Retail Group с выручкой за I полугодие в 840 млрд рублей и "Магнита" с выручкой в 662 млрд рублей. Другая известная сеть - "Лента", оборот которой составил 199 млрд рублей, потеряет свои позиции.

Для управления бизнесом была создана компания "ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед", зарегистрированная на Кипре.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти КБР не видят риска невыполнения целей нацпроекта по безопасности дорог
До конца 2025 года в республике планируется привести в нормативное состояние около 85% дорог
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС