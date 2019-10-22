Игорь Плетнев назначен главным исполнительным директором группы компаний "Дикси"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Игорь Плетнев станет главным исполнительным директором группы компаний "Дикси". Об этом говорится в сообщении компании.

"Основные усилия команды в ближайшее время будут направлены на сокращение операционных затрат, повышение клиентского сервиса, улучшение ассортимента и повышение доступности товаров в магазинах", - приводит пресс-служба компании слова Плетнева.

Плетнев обладает пятнадцатилетним опытом работы в розничном секторе. В период с 2011-го по сентябрь 2019 года он работал в X5 Retail Group на позициях директора по управлению филиалами и органическому развитию, операционного директора торговой сети "Пятерочка", директора по развитию торговой сети "Пятерочка", а также директора по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group.

В сообщении отмечается, что Х5 Retail Group и Плетнев отдельным соглашением урегулировали назначение Плетнева на позицию топ-менеджера в ГК "Дикси", поскольку он ранее взял на себя обязательство в течение шести месяцев после увольнения из Х5 не выходить на работу в компании-конкуренте. Детали соглашения сторонами не раскрываются.

18 сентября 2019 года сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" завершили сделку по слиянию. Как сообщил тогда владелец сети "Красное и белое" Сергей Студенников, выручка объединенной компании по итогам 2019 года может достичь 800 млрд рублей. Таким образом, ретейлер станет третьим по обороту в России после X5 Retail Group с выручкой за I полугодие в 840 млрд рублей и "Магнита" с выручкой в 662 млрд рублей. Другая известная сеть - "Лента", оборот которой составил 199 млрд рублей, потеряет свои позиции.

Для управления бизнесом была создана компания "ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед", зарегистрированная на Кипре.