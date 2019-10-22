Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Россия предлагает Африке помощь по развитию информационных технологий

Спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских сообщил, что Москва готова сотрудничать и на региональном уровне, и на континентальном уровне

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия готова предложить африканским странам помощь в наращивании потенциала в технологическом развитии и обеспечении информационной безопасности. Об этом заявил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

"Мы готовы сотрудничать и на региональном уровне, и на континентальном уровне. Для этого предлагаем коллективные консультации со странами Африки по всей проблематике обеспечения информационной безопасности, - сказал он. - Мы предлагаем контакты с ними на двустороннем уровне, через заключение соответствующих правовых документов, которые позволят уже развивать двусторонние отношения в этой сфере".

По словам Крутских, самое главное - наращивание потенциала в сфере информационных технологий. "Мы предлагаем помогать развивающимся странам Африки достигать нового уровня и своего технологического развития, и своей технологической безопасности", - подчеркнул он. По его словам, эти программы будут осуществляться через подготовку специалистов и поставку оборудования.

Дипломат отметил, что Россия "может создать со странами Африки пул сотрудничества", сделав это на искренней основе, в рамках общих усилий.

Ущерб в киберсфере

Россия и Африка могут договориться, что не будут наносить друг другу ущерб в киберпространстве, добавил Андрей Крутских.

"Мы могли бы договориться о взаимном ненанесении ущерба друг другу, - сказал он.

Дипломат добавил, что большая часть африканских стран поддерживала резолюции, предложенные Россией, в которых, например, говорится о том, чтобы производители сложных технологических ИКТ-оборудований не добавляли в них незадекларированные функции, которые в нужный момент могут нанести колоссальный ущерб.

"На выявление этих функций развивающиеся страны и страны Африки должны тратить колоссальный объем сил, средств, ноу-хау и денег, которых у них нет. Поэтому поставка такого оборудования с "двойной начинкой" - это тоже нанесение ущерба, - подчеркнул Крутских. - А мы предлагаем поставку и оборудования, и технологий, и программного обеспечения в таком виде, чтобы африканские страны могли контролировать этот процесс, разбираться в нем, то есть на честной основе. Вот в этом и будет залог взаимного доверия, сотрудничества и взаимного обогащения".

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Госдума одобрила в I чтении продление приостановки выплат по советским вкладам
Принятый документ является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2020 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС