Россия предлагает Африке помощь по развитию информационных технологий

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия готова предложить африканским странам помощь в наращивании потенциала в технологическом развитии и обеспечении информационной безопасности. Об этом заявил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

"Мы готовы сотрудничать и на региональном уровне, и на континентальном уровне. Для этого предлагаем коллективные консультации со странами Африки по всей проблематике обеспечения информационной безопасности, - сказал он. - Мы предлагаем контакты с ними на двустороннем уровне, через заключение соответствующих правовых документов, которые позволят уже развивать двусторонние отношения в этой сфере".

По словам Крутских, самое главное - наращивание потенциала в сфере информационных технологий. "Мы предлагаем помогать развивающимся странам Африки достигать нового уровня и своего технологического развития, и своей технологической безопасности", - подчеркнул он. По его словам, эти программы будут осуществляться через подготовку специалистов и поставку оборудования.

Дипломат отметил, что Россия "может создать со странами Африки пул сотрудничества", сделав это на искренней основе, в рамках общих усилий.

Ущерб в киберсфере

Россия и Африка могут договориться, что не будут наносить друг другу ущерб в киберпространстве, добавил Андрей Крутских.

"Мы могли бы договориться о взаимном ненанесении ущерба друг другу, - сказал он.

Дипломат добавил, что большая часть африканских стран поддерживала резолюции, предложенные Россией, в которых, например, говорится о том, чтобы производители сложных технологических ИКТ-оборудований не добавляли в них незадекларированные функции, которые в нужный момент могут нанести колоссальный ущерб.

"На выявление этих функций развивающиеся страны и страны Африки должны тратить колоссальный объем сил, средств, ноу-хау и денег, которых у них нет. Поэтому поставка такого оборудования с "двойной начинкой" - это тоже нанесение ущерба, - подчеркнул Крутских. - А мы предлагаем поставку и оборудования, и технологий, и программного обеспечения в таком виде, чтобы африканские страны могли контролировать этот процесс, разбираться в нем, то есть на честной основе. Вот в этом и будет залог взаимного доверия, сотрудничества и взаимного обогащения".