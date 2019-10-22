Отремонтированные причалы для приема судов запустили в порту Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Причалы для приема судов, вышедшие из строя два года назад, запустили после ремонта в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП), сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь предприятия - помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

"Сегодня в порту введены в эксплуатацию отремонтированные причалы пирса №1, которые были частично разрушены во время неудачной швартовки казахстанского танкера два года назад", - сказал Абдулгамидов.

По его словам, ввод в эксплуатацию этих причалов "позволит предприятию увеличить грузооборот в год дополнительно до 1,7 млн т".

Порт Махачкалы по итогам 2018 года стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам роста грузооборота. В прошлом году здесь было зафиксировано почти двукратное увеличение грузооборота - перевалено около 2,5 млн т различных грузов, что составляет 51,5% от общего грузооборота всех российских портов Каспийского бассейна. Перевалка нефти в махачкалинском порту за 2018 год выросла в два раза и составила более 2 млн т.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.