Медведев считает, что технологическое сотрудничество не поможет преодолеть санкции Запада

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Преодолеть санкции Запада при помощи технологического сотрудничества не получится, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума "Открытые инновации" в Сколково.

"Хотел бы сказать, что получится. Нет, не получится", - сказал Медведев в ответ на вопрос модератора сессии, получится ли у России и Запада восстановить былой объем связи с помощью технологического сотрудничества.

"Наука - аполитичная вещь. Дело не в деньгах, а дело в том, что решения, которые принимаются на государственном уровне, они в значительной степени основываются не только на верных каких-то технологических предпосылках или научных решениях. Они продиктованы логикой развития текущих событий, как это, может быть, ни печально звучит. И их игнорировать невозможно", - добавил премьер.

По мнению главы российского правительства, наука может способствовать лучшей коммуникации, но сама по себе проблемы не решит.

"Я бы соврал вам, если бы сказал, что наука уничтожит все санкции, разобьет стену непонимания и мы будем коммуницировать абсолютно легко и непринужденно. Этого не будет. Но то, что наука этому может способствовать - да, сомнений нет", - заключил Медведев.