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Динамика ключевой ставки Центробанка

Сбербанк ожидает резкого снижения ключевой ставки ЦБ до 6% до конца года

В начале 2020 года регулятор может продолжить смягчать денежно-кредитную политику, заявил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко
Здание Центрального банка РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Центрального банка РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России с нынешних 7% до 6% до конца текущего года, в начале следующего года регулятор может продолжить смягчать денежно-кредитную политику. Об этом журналистам сообщил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

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"Мы ожидаем, что по итогам заседания в пятницу, 25 октября, ЦБ снизит ставку на 50 б. п. до 6,5% и, возможно, еще на 50 б. п. до 6% в декабре, после чего ставка может оказаться неизменной минимум на полгода. В случае, если в первой половине 2020 г. внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция все еще низкой, ЦБ может продолжить снижать ставку на 25 б. п. в сентябре и декабре следующего года до 5,5%", - полагает эксперт.

Минко отметил, что рынки пока не закладывают подобный сценарий в цены.

"Мы полагаем, что сейчас рынок ОФЗ закладывает в цены снижение ставки до 6-6,25% на горизонте до конца 2020 года, то есть наши ожидания несколько более смелые, чем у рынка. В настоящий момент у нас в рекомендациях стоят среднесрочные бумаги для инвесторов - снижение ставки ЦБ и спрос банков в конце этого года должны поддержать снижение среднесрочных доходностей даже в случае распродаж на рынках (не слишком сильных, правда)", - отметил он.

Накануне глава регулятор Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов более решительно снижать ключевую ставку и уточнит на ближайшем заседании макропрогноз, в частности показатели инфляции.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 25 октября.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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