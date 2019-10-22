Сбербанк ожидает резкого снижения ключевой ставки ЦБ до 6% до конца года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России с нынешних 7% до 6% до конца текущего года, в начале следующего года регулятор может продолжить смягчать денежно-кредитную политику. Об этом журналистам сообщил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

"Мы ожидаем, что по итогам заседания в пятницу, 25 октября, ЦБ снизит ставку на 50 б. п. до 6,5% и, возможно, еще на 50 б. п. до 6% в декабре, после чего ставка может оказаться неизменной минимум на полгода. В случае, если в первой половине 2020 г. внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция все еще низкой, ЦБ может продолжить снижать ставку на 25 б. п. в сентябре и декабре следующего года до 5,5%", - полагает эксперт.

Минко отметил, что рынки пока не закладывают подобный сценарий в цены.

"Мы полагаем, что сейчас рынок ОФЗ закладывает в цены снижение ставки до 6-6,25% на горизонте до конца 2020 года, то есть наши ожидания несколько более смелые, чем у рынка. В настоящий момент у нас в рекомендациях стоят среднесрочные бумаги для инвесторов - снижение ставки ЦБ и спрос банков в конце этого года должны поддержать снижение среднесрочных доходностей даже в случае распродаж на рынках (не слишком сильных, правда)", - отметил он.

Накануне глава регулятор Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов более решительно снижать ключевую ставку и уточнит на ближайшем заседании макропрогноз, в частности показатели инфляции.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 25 октября.