Россия ведет переговоры с Африкой по поставкам самолетов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с рядом стран Африки по поставкам гражданских и военных самолетов, готова рассматривать возможности промышленной кооперации, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Россия обладает огромным опытом и компетенциями в авиационной промышленности. Нам есть, что предложить африканскому рынку. Полагаю, что наших партнеров из Африки могут заинтересовать наши новые гражданские и военные самолеты. С рядом стран уже идут переговоры", - приводит пресс-служба слова главы министерства Дениса Мантурова.

В свою очередь глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что корпорация готова к разным формам сотрудничества со странами Африки, в том числе промышленной кооперации на ее территории. "Страны африканского континента привлекательны для продвижения всей линейки самолетов ОАК. Мы готовы предложить нашим потенциальным заказчикам различные варианты сотрудничества. Это не только поставки гражданских, специальных или военных самолетов. Мы готовы рассматривать варианты промышленной кооперации на территории континента", - приводятся в сообщении слова Слюсаря.

В рамках саммита и экономического форума Россия Африка в Сочи ОАК представит образцы гражданской и военной продукции, обладающие потенциалом для продвижения на рынке стран Африки. В частности, в международном аэропорту в Сочи будут представлены два самолета SSJ 100 в базовой пассажирской и бизнес-версиях, экспортный вариант многофункционального авиационного комплекса МиГ-35 будет продемонстрирован непосредственно на территории проведения саммита.

Минпромторг отмечает, что с точки зрения потенциала рынка для продвижения авиационной техники африканский континент перспективен для региональных узкофюзеляжных самолетов вместимостью 100 кресел в силу специфики организации пассажиропотоков в регионе. Целевые сегменты таких перевозок - внутри африканского континента и внутри отдельных государств региона. "Эксплуатация самолета SSJ 100 может быть наиболее эффективна на авиалиниях между странами, где годовой объем пассажиропотока составляет от 50 до 200 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В разные годы в страны Африки было поставлено более 2500 советских и российских самолетов различных модификаций.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.