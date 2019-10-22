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Прямые рейсы из Петрозаводска в Хельсинки планируют открыть весной 2020 года

Полеты будут осуществляться два раза в неделю

ТАСС, 22 октября. Прямое авиасообщение между Петрозаводском и столицей Финляндии Хельсинки планируют открыть весной 2020 года, разрешение от Росавиации на перевозки получила авиакомпания "Северсталь", сообщила пресс-служба главы Карелии.

"Авиапредприятие "Северсталь" получило допуск Федерального агентства воздушного транспорта России на осуществление международного рейса по маршруту Петрозаводск - Хельсинки", - говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю, стоимость билетов на рейс пока не определена.

Как отметил республиканский министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов, рейс станет первым за долгое время действующим международным направлением из аэропорта Петрозаводска. "Проектом республиканского бюджета предусматривается субсидирование этого рейса", - приводятся в сообщении слова Кайдалова.

До начала выполнения перевозок в аэропорту Петрозаводска, где сейчас строится новое здание аэровокзала по федеральной целевой программе "Развитие Республики Карелия до 2020 года", будут решены технические вопросы, связанные с обслуживанием международного рейса.

"Северсталь" - авиакомпания, которая базируется в Череповце (Вологодская область). По данным сайта авиакомпании, она владеет восемью самолетами: тремя лайнерами Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95B-100) вместимостью около 100 пассажиров и пятью самолетами Bombardier CRJ-200, которые вмещают по 50 пассажиров.

Теги
ФинляндияРоссияКарелия
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