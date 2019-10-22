Расходы бюджета Москвы на образование в 2020 году вырастут на 25%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расходы столицы на образование, согласно проекту бюджета Москвы на 2020 год, увеличатся в следующем году на 25% по сравнению с показателем 2019 года, сообщил во вторник заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

"Бюджет образования на 2020 год вырос на 25% и составляет 415 млрд рублей, в 2019 году - 330 млрд рублей. Всего на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные средства в объеме почти 1,3 трлн рублей", - сказал он.

Молев отметил, что в проекте бюджета наибольший объем в образовательной сфере составляют средства на обучение воспитанников дошкольных групп, школьников и студентов: 931 млрд рублей на три года, при этом в 2020 году - почти 300 млрд рублей. По его словам, в школах Москвы за счет указанных средств обучается свыше миллиона школьников и более 500 тыс. дошкольников, а в колледжах - почти 62 тыс. студентов. Молев добавил, что в основе бюджетного планирования лежит принцип формульного личностно-ориентированного финансирования, выраженного в нормативах.

Ранее профильные комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". Проект бюджета на рассмотрение МГД был внесен во вторник 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным.