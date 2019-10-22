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В Минфине заявили, что контроль ЦБ над Сбербанком выглядит "странно"

Вместе с тем, по словам замминистра Алексея Моисеева, решения этой проблемы пока нет

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Факт владения Центральным банком РФ контрольным пакетом акций Сбербанка выглядит "довольно странно", и это проблема, решения которой пока не найдено. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.

"Когда мы готовились вступать в ОЭСР, до 2014 года нам указывали страны-члены ОЭСР, что это довольно странно, что Центральный банк является владельцем крупнейшего банка страны. В целом проблема понятна, она стоит, но пока решения проблемы мы не нашли", - сказал он.

При этом Моисеев подчеркнул, что решение этой проблемы должно быть комплексным, потому что "нельзя взять и вытащить" Сбербанк из баланса ЦБ.

"Мы не может у Центрального банка взять и отнять то, что есть на балансе <..> Поэтому на балансе Сбербанк у Центрального банка учтен. Поэтому такие разговоры периодически идут, но решение должно быть более комплексное. Вот пока решения такого практического отчасти нет", - добавил замминистра.

Доля участия Банка России в уставном капитале ПАО "Сбербанк России" составляет 50% плюс одна голосующая акция. Сумма дивидендов, полученная Банком России в 2018 году от ПАО "Сбербанк России", составила 135,5 млрд рублей, в 2017 году - 67,8 млрд рублей, в 2016 году - 22,2 млрд рублей, в 2015 году - 5,1 млрд рублей, за 2014 год - 36,1 млрд рублей.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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