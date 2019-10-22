Минфин США снял ограничения с компании - владельца танкеров для "Ямал СПГ"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. TC LNG Shipping L.L.C. - совместное предприятие Teekay LNG и China LNG Shipping - уведомило "Ямал СПГ", что Министерство финансов США сняло ограничения с компании на перевозку СПГ для проекта. Об этом сообщает "Новатэк".

"Проект "Ямал СПГ" получил уведомление от TC LNG Shipping L.L.C. (TC LNG), компании - владельца и оператора СПГ-танкеров ледового класса Arc7, что она более не является блокированной персоной (Blocked Person) в соответствии с правилами управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC)", - говорится в сообщении.

TC LNG владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7. В настоящий момент они продолжают осуществлять перевозку СПГ в нормальном режиме, добавили в "Новатэке".

25 сентября США объявили о внесении в черный список двух китайских танкерных операторов. В результате этого решения 12 связанных с COSCO СПГ-танкеров были фактически выведены из операций. Шесть из них - это принадлежащие СП Cosco и Teekay LNG танкеры ледового класса суммарной вместимостью 1 млн куб. м, обслуживавшие российский проект "Ямал СПГ". Еще шесть попавших под санкции СПГ-танкеров - это суда, зафрахтованные китайской нефтегазовой корпорацией CNOOC.