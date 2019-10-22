МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не бояться прогнозов о перспективах развития технологий, отметив, что это развитие не остановить.

"Когда делаются какие-то прогнозы (о перспективах развития технологий), страсти всякие разные обсуждаются, вспоминаю известные слова, которые приписывают Льву Николаевичу Толстому в отношении того, как он прокомментировал труды другого нашего гениального писателя Леонида Андреева. Это крылатая фраза: "Он пугает, а мне не страшно". Мне кажется, что и наши рассуждения о том, что будет, должны вписываться именно в эту формулу. Нам не должно быть страшно, развитие не остановить", - заявил премьер-министр на пленарном заседании форума "Открытые инновации".

Говоря о балансе между развитием технологий и обеспечением приватности и безопасности, Медведев выразил уверенность, что в конечном счете тут "удастся найти какую-то спокойную дорогу". "Но если смотреть на эти темы под футурологическим углом зрения, моральность тех, кто внедряет искусственный интеллект, тех, кто занимается решением вопросов по его внедрению, она имеет значение? Вне всякого сомнения, да. И примеры с ядерным оружием и любой другой техникой справедливы", - добавил он.

В то же время премьер не исключил, что люди скоро могут "подойти к ситуации, когда значение будет иметь моральность самого искусственного интеллекта, особенно если через 40-50 лет мир окажется в эпохе суперинтеллекта". "И тогда именно эти вопросы выйдут на передний план. Но решать их точно придется не нам. Это будут другие люди, которые явно будут обладать совершенно другими познаниями", - резюмировал он.