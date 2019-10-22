Дума замораживает индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается вновь заморозить на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Документ внесен правительством РФ и входит в так называемый пакет бюджетообразующих законов.

В частности, планируется приостановить до 1 января 2021 года действие нормы закона, согласно которой "денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера". Вместо этого предлагается "сохранить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, установленном с 1 октября 2019 года, то есть 73,68% от денежного довольствия".

Профильный думский комитет по обороне подверг законопроект критике и поддержал его лишь при условии корректировки ко второму чтению. "На деле право военных пенсионеров на ежегодное увеличение размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении пенсий... в очередной раз будет фактически блокировано", - говорится в заключении комитета, подписанном его председателем Владимиром Шамановым. По мнению депутатов, в 2020 году военным пенсионерам вместо "складывающейся практики перманентного приостановления действия" нормы закона о поэтапном увеличении довольствия "не предлагается не то что адекватной, но и какой-либо компенсации".

В связи с этим в комитете подчеркнули, что "для выполнения социальных обязательств государства... необходимо доведение индексации военной пенсии с 3% до 5% (с 1 октября 2020 года на 3% за счет увеличения денежного довольствия военнослужащих на размер инфляции, как и заложено в проекте бюджета на 2020 год) и на 2% с 1 января 2020 года в целях выполнения указа №604 [президента РФ] за счет увеличения так называемого понижающего коэффициента до 75,16%".

В заключении комитета по обороне указывается, что с 2014 года по 2016 год "прибавка к военной пенсии" за счет роста понижающего коэффициента "не покрывала даже уровень инфляции, не говоря уже о выполнении указа" главы государства. "По нашим расчетам, недоиндексация на сегодняшний день составляет 20% (то есть пятую часть от суммы военной пенсии), - говорится в документе. - Это привело к тому, что размер военных пенсий рядового и сержантского состава практически сравнялся с размером страховых (трудовых) пенсий". "Также, по нашим расчетам, за счет понижающего коэффициента экономия бюджета с 2012 года по 2019 год составила порядка 2,8 трлн рублей", - подчеркивается в заключении.