"Росгеология" планирует подписать четыре контракта со странами Африки на $100 млн

СКОЛКОВО, 22 октября. /ТАСС/. "Росгеология" планирует подписать на форуме "Россия - Африка" соглашения с четырьмя африканскими странами в сфере геологоразведки на общую сумму около $100 млн. Об этом в кулуарах форума "Открытые инновации" в Сколково сообщил глава компании Сергей Горьков.

"Мы планируем четыре: с Экваториальной Гвинеей, Руандой, Суданом и, мы думаем, что близки к подписанию с Демократической Республикой Конго. Может, получится, пять, но четыре точно. Хороший объем подписываем, впервые за долгие годы. Это порядка $100 млн", - сказал он.

По его словам, соглашения будут подразумевать разные направления, в том числе стороны намерены договориться о геологоразведке по полезным ископаемым - нефти и газу.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс", ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.