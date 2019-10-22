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Эксперты: низкие темпы роста экономики не позволят полностью побороть бедность

При этом доля абсолютно бедных семей в России сократилась во II квартале 2019 году ввиду повышения минимального размера оплаты труда

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Доля абсолютно бедных семей в России сократилась во II квартале 2019 году ввиду повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), индексации пенсий выше уровня инфляции и усиления финансовой поддержки семей с детьми. Однако медленный экономический рост не позволяет полностью побороть бедность, сообщили ТАСС во вторник эксперты.

Согласно данным Росстата об оценке финансового положения домашних хозяйств, доля семей, в которых денег хватает на еду и одежду, но которые не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования (холодильник, диван), выросла во II квартале 2019 года на 0,6 п. п. - до 49,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Абсолютно бедных стало меньше

Росстат отмечает, что доля абсолютно бедных семей - тех, в которых денег хватает только на еду, снизилась во II квартале 2019 года на 2 п. п. - до 14,1% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, в 2017 году их доля составляла 20%. Также снизилось число семей, в которых денег не хватает даже на еду: если во II квартале 2018 года они составляли 1% от общего числа семей, то за аналогичный период 2019 года их доля сократилась до 0,7%.

"Есть ряд факторов, которые влияют на то, чтобы доля абсолютно бедных людей сокращалась. Во-первых, это решение правительства РФ о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Естественно, когда растет МРОТ, сокращается доля людей, которые получают откровенно низкий доход. Второй момент - индексация пенсий выше уровня инфляции. Третье - финансовая помощь семьям с детьми", - пояснил в разговоре с ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений (АТИСО) Александр Сафонов.

Он отметил, что в то же время ряд факторов влияет на падение доходов россиян. "С одной стороны, это сокращение доходов от собственности, банковских вкладов, эксплуатации недвижимости, сокращение доходов бизнеса - все это фиксируется Росстатом. С другой стороны, мы не наблюдаем отличимого роста заработной платы: происходит перераспределение заработной платы в связи с повышением МРОТ в пользу белой заработной платы за счет отнятия части теневого дохода", - пояснил он. По его словам, это дает статистический рост, но не отражается на реальном потреблении граждан.

"Росстат отмечает ту ситуацию, когда положение крайне бедных улучшается, но в то же время бедность не может быть [побеждена] до конца. Остается самый сложный компонент - те люди, которые тратят свои основные доходы на самые необходимые нужды, а все остальное для них - проблема", - уверен эксперт.

Снижение бедности обеспечит лишь рост экономики

Во II квартале 2019 года Росстат также зафиксировал на 2 п. п. рост доли россиян, которые могут позволить покупать себе одежду и обувь, товары длительного пользования, но не могут купить автомобиль и квартиру. Сейчас их доля составляет почти треть (32,6%) от всех домохозяйств, в то время как по итогам II квартала 2017 года их была четверть (25,9%).

Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер отметил в разговоре с ТАСС, что снижение числа самых бедных россиян не меняет картины радикально. "Генерально говорить о том, что что-то улучшилось, нельзя. Потому что, опять же по данным Росстата, половина семей только и может, что купить еду и необходимую одежду. А на развитие семей - и на медицинские услуги, на образование, на услуги культуры - денег у большинства семей нет. Это нельзя оценить как позитивный тренд", - пояснил эксперт.

По его словам, об улучшении положения семей можно говорить только в сравнении с кризисным периодом 2014-2015 годов. "Это не очень хорошо, потому что нам нужен рывок в социальном плане, но он должен строиться на экономическом росте. Если экономику удастся оживить, то можно будет и подумать о каких-то мерах социального инжиниринга, чтобы лучше таргетировать социальную помощь, перестраивать пенсионную систему, но пока в повестке дня остается проблема роста экономики", - отметил Гонтмахер.

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