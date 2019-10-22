Комитет по экономполитике Совфеда предложил направить часть средств ФНБ на "перекрестку"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Юрий Федоров предложил часть средств ФНБ направлять на снижение объемов перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

"Что делать с "перекресткой" до сих пор никто не знает. Она растет. Уже практически 400 млрд (рублей). И как один из вариантов рассмотрения - ликвидная часть ФНБ будет составлять под 2 трлн рублей - и почему бы нам не направить часть средств из ФНБ, хотя бы начать перекрестное субсидирование ликвидировать", - сказал Федоров в ходе круглого стола по вопросам цифровизации электроэнергетики в Совете Федерации.

О перекрестном субсидировании

К магистральным сетям компании "Россети ФСК ЕЭС" напрямую подключены крупные потребители. Тариф на передачу электроэнергии по этим сетям значительно ниже в сравнении с тарифом распределительных сетей компаний группы "Россети". Это связано, в том числе, с тем, что в тариф "Россети ФСК ЕЭС" не включены надбавки, которые платят промышленные потребители для снижения нагрузки с населения и объектов социальной сферы (перекрестное субсидирование).

Разговор о перераспределении объема перекрестного субсидирования на всех промышленных потребителей энергосистемы страны, включая потребителей ФСК, специалисты "Россетей" ведут уже несколько лет. Глава "Россетей" Павел Ливинский направил письмо на соответствующую тему вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, который поручил профильным ведомствам проработать свои предложения.

Суть предлагаемой "Россетями" схемы в равномерном распределении перекрестного субсидирования между потребителями распределительных и магистральных сетей, кроме населения. Предполагается, что в результате крупные потребители будут больше платить сетям за передачу электроэнергии.

Поэтапная отмена действия одного из механизмов перекрестного субсидирования - договоров аренды "последней мили", а также стратегия развития электросетевого комплекса России позволит снизить объем перекрестного субсидирования с 220 млрд рублей в 2012 году до 50 млрд рублей к 2022 году, подсчитали в ассоциации "Сообщество потребителей энергии".