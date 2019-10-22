Энергоснабжением Bee’ah в ОАЭ будут управлять с помощью ИИ и аккумуляторов Tesla

ТАСС, 22 октября. Ведущая компания в области устойчивого развития на Ближнем Востоке Bee’ah будет использовать аккумуляторы Tesla Powerpack и алгоритмы искусственного интеллекта для управления энергоснабжением своей штаб-квартиры в Шардже, ОАЭ. Об этом сообщило издание Utilities Middle East.

Реализацией проекта и разработкой солнечной электростанции для головного офиса Bee’ah займется компания Masdar, один из ведущих мировых производителей возобновляемой энергии. Согласно плану проекта, ночное энергоснабжение здания будет обеспечиваться полностью за счет накопленной солнечной энергии, аккумулируемой батареями Tesla Powerpack.

Новое здание штаб-квартиры Bee’ah также будет оснащено широким спектром интеллектуальных цифровых решений на базе Microsoft, использующих программное обеспечение Johnson Control Digital Valut и Evoteq. Оптимизация потребления с помощью анализа данных позволит Bee’ah максимально эффективно использовать электроэнергию, причем управлять энергосистемой можно будет с помощью виртуального AI-интерфейса и голосовых команд.

Цель Bee’ah - обеспечить соблюдение экологических требований LEED (руководство в энергетическом и экологическом проектировании - является рейтинговой системой сертификации для так называемых "зеленых зданий") для получения сертификата платинового уровня. Кроме того, переход на широкое использование солнечной энергии будет способствовать реализации энергетической стратегии ОАЭ до 2025 г. по увеличению доли чистой энергии с 25% до 50%.