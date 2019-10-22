Конференция по искусственному интеллекту AI Journey состоится в Москве 8-9 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Конференция AI Journey, посвященная развитию и применению искусственного интеллекта во всех сферах деятельности, пройдет в московском Экспоцентре 8-9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка, который выступает организатором мероприятия.

"Конференция в Москве 8-9 ноября, как мы ожидаем, станет самой крупной площадкой в Европе по теме искусственного интеллекта", - сообщили в Сбербанке, отметив, что участниками мероприятия, как предполагается, станут более 10 тыс. человек.

По данным Сбербанка, в рамках конференции выступят эксперты, лидеры международных и российских компаний. В частности, уже подтвердили свое участие научный руководитель Swiss AI Lab IDSIA, профессор Университета Лугано (Швейцария) Юрген Шмидхубер, вице-президент по прикладным исследованиям в области глубокого обучения NVIDIA Брайан Катанзаро, CEO и главный исследователь в Singularity.Net, ведущий мировой эксперт в области сильного искусственного интеллекта, автор 20 научных книг и 140+ научных статей Бен Герцель, руководитель Лаборатории машинного обучения и технологии искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов, руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов.

Ключевыми темами конференции станут сильный искусственный интеллект (AGI), нейроморфные вычисления, этика ИИ, развитие технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе. На конференции также будут обсуждаться также дальнейшие шаги по реализации национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта.

"В последнее время сфера искусственного интеллекта стала активно развиваться в России. Построение активного диалога между ведущими российскими компаниями в направлении развития и применения технологий ИИ в бизнесе является не только одним из факторов успеха самих компаний, но также одной из предпосылок для будущего лидерства России в мировом рейтинге по уровню развития искусственного интеллекта", - добавили в Сбербанке.

Отмечается, что конференция проводится в рамках крупнейшего форума Восточной Европы по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey. В программу форума также входит онлайн-соревнование по созданию искусственного и конференции в 7 регионах России, в частности, во Владивостоке, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге.