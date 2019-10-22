ФАС: проект закона о предустановке российского ПО направлен на развитие конкуренции

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Законопроект об обеспечении потребителей возможностью использования предварительно установленных российских программ на смартфоны, компьютеры и телевизоры направлен на развитие конкурентного российского рынка. Такое мнение высказала ТАСС начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

"Законопроект, по мнению ФАС, концептуально направлен на решение тех же вопросов, что и мероприятие дорожной карты по развитию конкуренции (утверждена распоряжением правительства РФ в июле 2018 года - прим. ТАСС), во исполнение которого ФАС была разработана концепция и проект федерального закона", - сказала Заева.

При этом ФАС считает целесообразным дополнить законопроект возможностью удаления приложений. "Мы отмечаем, что важным аспектом является также реализация права удалять приложения по желанию пользователя, поэтому мы считаем целесообразным дополнить текст законопроекта требованием о возможности удаления приложений, не обеспечивающих функционирование абонентского устройства", - добавила она.

О законодательной инициативе

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) 18 июля внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, предусматривающих необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже, а также штрафы за нарушение этой нормы.

Концепция ФАС содержит два основных положения, которые касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования).