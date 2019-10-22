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В Карачаево-Черкесии открыли первую очередь подстанции "Головная"

Первый пусковой комплекс на подстанции 110/6 кВ позволит улучшить качество энергоснабжения потребителей

ЧЕРКЕССК, 22 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" открыла в Карачаево-Черкесии первую очередь подстанции 110/6 кВ "Головная" в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией в республике. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Россети Северный Кавказ" в зоне функционирования филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" совместно с подрядной организацией завершили монтаж оборудования и ввели в работу первый пусковой комплекс на подстанции 110/6 кВ "Головная" в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении.

Ввод объекта позволит улучшить качество энергоснабжения потребителей. К подстанции подключена южная часть города Усть-Джегута, промышленные и ресурсоснабжающие предприятия, в том числе гипсовый завод, Большой Ставропольский канал.

"Работы по техническому перевооружению питающего центра ведутся в рамках инвестиционной программы филиала. Масштабное обновление оборудования подстанции необходимо для подключения строящейся Усть-Джегутинской малой гидроэлектростанции", - отметил директор филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Владимир Халюзин.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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