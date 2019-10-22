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Ростех впервые показал "всевидящий" прибор для патрулирования и наблюдения "Совенок"

Средняя дальность действия прибора составляет 3 км

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) на выставке "Интерполитех-2019" впервые продемонстрировал всепогодный обзорно-наблюдательный прибор "Совенок", позволяющий управлять техникой и наблюдать за местностью в условиях нулевой видимости. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Уникальный прибор разработан специалистами "Росэлектроники" на основе технологий, применяющихся в военной авиации. Небольшие габариты и широкий функционал позволяют использовать его для различных целей - охраны объектов, патрулирования водных территорий, мониторинга с помощью беспилотников, а также при задымлении и запылении во время проведения поисково-спасательных работ. Изделие уже вызвало интерес у силовых ведомств и охранных структур", - приводят в Ростехе слова исполнительного директора корпорации Олега Евтушенко.

"Совенок" разработан входящим в "Росэлектронику" Центральным научно-исследовательским институтом "Циклон". "В состав шаровидного устройства входят тепловизор, встроенная видеокамера с разрешением Full HD, а также гиростабилизированная платформа, которая обеспечивает четкое изображение при движении", - уточнили в госкорпорации.

Благодаря одновременному использованию тепловизионного и оптического канала пользователь получает максимально качественную картинку при самых неблагоприятных погодных условиях - в темноте, при сильном задымлении или в тумане - средняя дальность действия прибора составляет 3 км, с учетом чего в Ростехе называют прибор "всевидящим".

"Совенок" умеет автоматически захватывать и сопровождать движущиеся объекты, что может быть актуально при патрулировании территории, охране правопорядка или на охоте. В настоящее время ведутся работы по внедрению в изделие элементов искусственного интеллекта. "При обнаружении объекта, к примеру животного, "Совенок" сравнивает его контуры с оцифрованной базой изображений и оповещает оператора", - пояснили в корпорации.

"Габариты "Совенка" не превышают 13 см в диаметре, масса устройства составляет всего 3 кг, что дает возможность крепить его на корпусе автомобиля или судна при помощи магнита. Устройство передает изображение на экран видеомонитора, планшет или ноутбук и управляется с компьютера", - добавили а Ростехе. Кроме того, "Совенка" можно напрямую подключить к штатным мультимедийным системам транспортных средств, а управление осуществлять через мобильное приложение.

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