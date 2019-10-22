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ФАС разрешила "Татнефти" купить сеть из 75 АЗС в Санкт-Петербурге

Сделка приведет к ограничению конкуренции на топливном рынке Ленинградской области, сообщили в антимонопольной службе России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила "Татнефти" купить сеть АЗС Neste в Санкт-Петербурге, которая насчитывает 75 станций и один терминал. Об этом сообщила антимонопольная служба.

"Федеральная антимонопольная служба приняла решение об удовлетворении данного ходатайства и выдаче ООО "Татнефть-АЗС-Запад" предписания", - сказано в сообщении.

Служба при этом отмечает, что сделка приведет к ограничению конкуренции на топливном рынке Ленинградской области, при этом "Татнефть" займет доминирующее положение в регионе.

Ранее финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций и терминала в Санкт-Петербурге. Сумма сделки не раскрывалась. Как ожидается, сделка будет закрыта к концу 2019 г. после одобрения ФАС.

Сеть АЗС "Татнефти" входит в пятерку крупнейших российских сетей. "Татнефть" работает также в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране.

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